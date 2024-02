Jaak Madison, kuidas te presidendi kõnega rahule jäite?



Ma ütlen ausalt, et ma pean presidendi kõne järgi vaatama või lugema, sest ma tulin poole pealt. Kuna täna on ka Vabaduse väljakul suur tõrvikorongkäik iga-aastane, siis ma tulin poole pealt vastuvõtu ajaks ja peale kontserdi lõppu. Ma ei ole otse tema kõne kahjuks näinud. Küll aga kuulsin, et käis läbi kolm põhiteemat, milleks olid majandus, julgeolek ja haridus. Teemavaldkonnad on väga olulised, mida kõnetati, aga mis see täpne kõne sisu oli, ma pean lihtsalt järgi vaatama veel.



Te pidasite siiski oluliseks siia ka tulla.



Jah, loomulikult. Ma ei ole mõnel korral käinud. Eelkõige siis, kui president oma isikus ei ole täitnud institutsiooni poolt seatud ülesandeid selle kõrgusel - kui on sekkutud sisepoliitikasse, valitud maailmavaatelisi pooli. President ei ole olnud enam tasakaalustav ja ühtlustav jõud vaid valinud selgelt mingisuguse poole. Tänase presidendi kohta ma ei saa öelda sada protsenti, et ta oleks minu maailmavaate esindaja, aga ma arvan, et seda ei peakski eeldama mitte ükski tegevpoliitik või ükski erakond. Siiamaani ma ei saa öelda, et ta oleks valinud ühe poole, kus oleks välja vihastatud teine pool.



Paraku on presidendi vastuvõtt kujunenud meelsuse näitajaks - sedapuhku Kaja Kallas ütles, et ta siia ei tule ja presidendi kõnet ka ei kuula.



Kui sa oled Vabariigi peaminister, siis sa ei pea mulle meeldima isiklikult ning su tegevus ei pea mulle meeldima ja ei meeldigi, aga see on siiski ametikoht ja seisus kohustab. Sa ei saa käituda nagu printsess, kes trambib vastu maad jalgu ja ütleb, et mulle ei meeldi ja mina teiega ei mängi. Nii ei käituta. Käitutakse väärikalt, eriti 24. veebruaril. Teatud päevadel aastas tuleb üle olla oma emotsioonidest ja tuleb käituda vastavalt oma seisusele, kohustustele ja ülesannetele ning ilmselgelt ei ole väärikas käitumine, kui peaminister hakkab jalgu trampima nagu mõni mõisavalitseja. See on inetu lihtsalt. Ma ei tea mitte ühtegi peaminister, kes oleks sel moel käitunud viimase 20 aasta jooksul.



Aga ma arvan, et oleme sellest üle ja ärme pööra liialt palju tähelepanu peaministri olemusele ja tegevusele, sest ilmselgelt see tõmbab liiga palju negatiivset kuvandit tema ametikohale. Oleme sellest üle ja küllap järgmisel aastal on peaminister olemas ka siin vastuvõtul, aga tõenäoliselt see peaminister on keegi teine.