VIDEO ⟩ Pentus-Rosimannus: kõik loodame, et ajad läheksid jälle paremaks

«Ilusat Eesti sünnipäeva! Muidugi on alati tore kodus tagasi olla. Ma ju elan kaasa kõigele sellele, mis Eestis toimub – see tuleb emapiimaga kaasa. Kui ajad ei ole lihtsad, siis veel topelt. Me kõik loodame, et ajad läheksid jälle paremaks. Et järgmine Eesti sünnipäev oleks juba helgemas meeleolus,» rääkis Pentus-Rosimannus.

Eestis on sõjahirmu palju. Kas seda tunneb ka Brüsselis? «See taju on siin Euroopa nurgas teravam,» vastas Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannuse hinnangul on eestlastel väga hästi välja tulnud see, et nendes liikmesriikides, kus julgeolekuohte nii teravalt ei tunnetata, on Eesti neile hästi selgitanud, mis on kaalul ning miks tuleb julgeolekuolukorda tõsiselt võtta.

Kas Eesti sisepoliitikat jõuate ka jälgida? Kui halvasti meil on? «Täna on pidupäev. Eks ma jälgin ka ja elan kaasa. Olgu täna see, et täna on Eesti sünnipäev ja et täna oleks meeleolu ning head soovid tervele Eestile,» vastas Pentus-Rosimannus.

Mida Keit Pentus-Rosimannus presidendi kõnest arvas, seda saab kuulata videost.