VIDEO ⟩ Martin Villig: eestlased peavad selgeks saama rõõmustamise

President rääkis eile kolmest asjast. Kaks neist on teile väga tuttavad – haridus ja ettevõtlus. Kas president tabas õigeid asju? «Mulle tundus küll, et praegu kindlasti on need ühiskonnas väga olulised. Ma arvan, et haridustaustaga inimesena ta oskab neid märgata ja esile tuua,» vastas Martin Villig.

«Ka siin on täna päris palju haridusinimesi. Minu meelest on see väga tore, et haridus seda tähelepanu saab. Presidendi üks mõtteid on tark rahvas,» lisas Martin Villig.

Kuidas teil vabariigi aastapäev möödunud on? «Väga kenasti! Rahulikult ja ilusti,» vastas Mari-Liis Villig. Martin Villig täiendas, et vaadati paraadi ning tähistati kodus kiluleibadega. «Pidulik päev nagu igal aastal,» lausus Martin Villig.

Kas Eesti inimestel on, mille üle rõõmustada? «Kindlasti on! Ma hiljuti jagasin sotsiaalmeedias postitust, et rõõmustamise oskus peakski olema eestlastele midagi uut, mis ei ole seni nii omane olnud, aga mida peaks õppima,» vastas Martin Villig.

«Ka täiesti iga päev vaadata, et mis on need väikesed asjad, mille üle rõõmustada: tööl läheb midagi hästi, kõik on terved, pere on koos. Suures plaanis ka vaadata: Eesti on vaba, riigina läheb suhteliselt hästi. Neid asju tegelikult on, mille üle rõõmustada! Ma näen, et üldine toon avalikkuses ja meedias kipub minema negatiivseks. Vahepeal teadlikult mõtestada väikseid toredaid hetki rõõmustamiseks, ma usun, et igaüks midagi leiaks. Kui me suudame seda rahvana meeles pidada, mõjub see nii tervisele kui ka vaimsele tervisele hästi!» selgitas Martin Villig.