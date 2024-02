Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia pälvis Maarja Möldre

Esialgu oli eesti filoloogi haridusega Möldre ametinimetus keeletoimetaja, ühel hetkel sõna «keel» aga kadus ja nii on ta mitukümmend aastat sisutoimetaja tööd teinud. «Vahel kipub see sisu aga üle pea kasvama ja siis pakub suisa turvatunnet, kui saad vähemalt mõne koma õigesse kohta panna, olgu muuga, kuidas on. Toimetajal ei ole võimalik sisu eest vastutada, kui autor on selle kirja pannud segaselt ja vigases keeles,» nentis Möldre.

Peatoimetaja Hans Väre ütles, et viimasel ajal on Maarja üha sagedamini kirjutanud ka keelevälistel teemadel. Eelkõige selleks, et kiita mõnd filmi või saadet või õpetajaid, aga vahel ka selleks, et ajaloost midagi põnevat välja kaevata.

Peatoimetaja tõdes, et Maarja kiidab südamest. Ta võtab südamesse, kui midagi on halvasti. Ta on inimene, kellele kolleegid julgevad oma südant avada. Ta valutab südant Sakala, ajakirjanduse, Viljandimaa ja maailma tuleviku pärast. Kogu oma sõbralikkuse juures on ta toimetuse südametunnistus, kes ei pelga välja öelda ka seda, kui midagi on vahel valesti. «Maarja Möldre on meie elav stiiliraamat, kelle juures ka teiste lehtede toimetajad on käinud snitti võtmas. 21. oktoobril täitub tal Sakalas 30 aastat. Sellist pühendumust kohtab järjest harvemini, kuid mitte aastad, vaid tema töö ja olemise sisu on need, mille pärast tasub Maarja ees müts maha võtta,» ütles Väre.