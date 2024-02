USA hinnangul suudab Ukraina Vene okupatsiooniarmeed sõjaliselt lüüa

«Loomulikult võib Ukraina endiselt võita. Ja muidugi on Ukrainal juba sõjaliselt õnnestunud üks tähtsamaid eesmärke, mille see endale seadis ehk vältida riigi sattumist Venemaa kätte. Ukraina on seda juba teinud. Ja Ukraina suudab minna kaugemale Venemaa okupeeritud territooriumi tagasivallutamisel, millega tagatakse ühtlasi Venemaa kaotus ja Ukraina võit. Kuid Ukraina saab seda teha ainult siis, kui riigil on selleks vajalikud tööriistad,» rääkis Sullivan.