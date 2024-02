Regionaalminister muudab ise Mustvees vastuolulise tänavanime ära

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tuvastas Benito Agirre tänava nime seadusega vastuolu rahvusarhiivi andmetele tuginedes. Ministeerium konsulteeris Agirre eluloo asjus Hispaania saatkonnaga ning soovis koostöös Mustvee vallaga Agirrega seotud ajaloofakte säilitada kohalikus muuseumis. Ministeeriumi väitel ei sobi Benito Agirre nimi pühendusnimena tänavale, sest on suunatud sõjasündmuse, mille käigus taaskehtestati nõukogude võim, tähistamiseks.

Mustvee vald leidis, et Benito Agirre nime ei saa lugeda kohanimeseaduse mõistes pühendusnimeks põhjusel, et avalikele allikatele tuginedes Benito Agirre nimelist isikut ei ole ja isik, kellele minister viitab, oli Ignacio Agirregoicoa Benito. Samuti puuduvad faktid selle kohta, et Benito osales teise maailmasõja ajal Tallinna pommitamises.