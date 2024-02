Narva haigla juht tahetakse ametist taandada, Kiik: küsimus on võimu näitamises

Tema kinnitusel on nõukogul kogunenud piisavalt tõsist infot, et Kõrgvee tagandamise küsimus arutelule panna. Üks Kõrgveele esitatavatest etteheidetest seisneb Jevgrafovi sõnul selles, et nõukogu liikmetel puudub tänini Narva haigla käesoleva aasta eelarve projekt. «Järelikult on küsimus, mis seisus haigla rahaasjad on ning kas me saame endale lubada vajalikku omafinantseeringut [jutt on riigi toetatud uue haiglakorpuse ehitamise projektist − toim.] või peame linnalt toetust küsima. Nii et küsimusi on palju,» rääkis Jevgrafov Põhjarannikule.