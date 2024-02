Fico viitas enne ELi ja NATO liidrite kohtumist Pariisis, et tema nähtud dokumentides on vägede saatmine teatud liikmesriikide poolt ühe arutelupunktina laual. «Ma ei tea, mis eesmärgil või mida nad teeksid seal,» sõnas venemeelsete vaadete ja käitumise poolest tuntud Fico ja lisas, et sõda Ukrainas ei kulge nii, nagu plaanitud. «See Pariisi kohtumine on kinnitus sellest, et Lääne Ukraina-strateegia on täielikult läbi kukkunud.»