«Seoses haigla nõukogu otsusega kutsuda tagasi haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee, ei saa haigla tööpere aru, mis põhjusel ja mis eesmärgil? Miks juht, kellel on haigla jaoks selged ja konkreetsed plaanid, kes on leidnud erinevaid teid nende plaanide realiseerimiseks ja kellel on võime plaane realiseerida, peab ennetähtaegselt oma tööpostilt lahkuma,» kirjutasid töötajad ministrile.