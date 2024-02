Euroopa Liit andis ajakirjanikele laiema kaitse õigusliku tagakiusamise eest.

Nende vastu võivad niinimetatud vaigistushagisid esitada näiteks poliitikud, suurkorporatsioonid või lobirühmad. Teisipäeval andis parlament lõpliku heakskiidu direktiivile, mille eesmärk on avalikes huvides tegutsejaid sellise survestamise eest Euroopa Liidu tasandil ja piiriüleste kohtuasjade puhul paremini kaitsta. Reeglid ei kehti juhul, kui kohus, hageja ja kostja on samast riigist, ega siis, kui juhtum puudutab ainult ühte liikmesriiki.

Tõendama peab hageja

Kuna vaigistushagi on tihti põhjendamatu, saab kostja nüüdsest taotleda selle rahuldamata jätmist juba algetapis. Kohustus tõendada, et kohtuasja jätkamine on põhjendatud, lasub uute reeglite järgi hagejal. Peale selle saab kohus hagejalt välja mõista kohtukulud, sealhulgas kostja advokaadikulud, ja kahjutasu ning määrata karistuse.