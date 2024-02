Riina Sikkut: hea märk, et Narva haigla töötajad oma juhi eest seisavad

«Tal on õnnestunud Narva tööle tuua noori arste ning alustanud koostöös Tartu tervishoiu kõrgkooliga õdede koolitamist Narvas, nii et viimastel aastatel on tehtud tunnustustväärivat tööd. Hea märk, et kolleegid oma juhi eest seisavad - hea tööõhkkond ja meeskonnana tegutsemine on vajalikud ka haigla uue hoone ehitamise puhul, sest ehituse vältel tuleb tööd ümber korraldada ja kvaliteetset teenusteosutamist jätkata,» lausus Sikkut.