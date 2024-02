Tsahkna Genfis: peame jätkama väsimatut tööd küüditatud Ukraina laste kojunaasmise nimel

Oma sõnavõtus ÜRO Inimõiguste Nõukogu 55. kõrgetasemelisel istungil märkis Tsahkna, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kaitsmine ning edendamine on Eesti välispoliitika üks prioriteete ja inimõiguste nõukogu liikmena saaksime selles vallas senisest rohkem ära teha.

«ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmena keskenduks Eesti eelkõige laste õigustele, inimõigustele digisfääris ja meediavabadusele,» ütles Tsahkna. «Annaksime kõik endast oleneva, et seista vabaduse, inimväärikuse ja inimõiguste eest.»

«Venemaa agressiooni tõttu näeme Ukrainas pidevalt jõhkraid rünnakuid tsiviiltaristu vastu ja oleme tunnistajaks kaotatud inimeludele,» sõnas Tsahkna ja lisas, et Venemaa tekitatud koleduste nimekirjas on kõrgel kohal ka laste küüditamine. «Lapsed ei tohiks eales olla sõjasaagiks. Eesti töötab väsimatult selle nimel, et lapsed naaseksid oma vanemate juurde.»