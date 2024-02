Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing nentis, et kui eelmise aasta lõpus suitsuandureid kontrolliti, ilmnes, et töötav andur on puudu ligi veerandi eestimaalaste kodust. «Paraku on viimased päevad meile kõige traagilisemal kombel näidanud, mida leige suhtumine tuleohutusse kaasa võib tuua. Saame öelda, et selliste tuleohtlike käitumisharjumuste juures need õnnetused hüüdsid tulles.»