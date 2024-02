Endine tervise- ja tööminister Tanel Kiik (SDE) on veendunud, et Narva haigla juhi ametist kangutamise põhjuseks ei ole raviasutuse juhtimise kvaliteet, rahaline seis ega tervishoiualased argumendid. «Küsimus on võimu näitamises ja toiduahela ehitamises Narva elanike heaolu arvelt,» kirjutas Kiik sotsiaalmeedias. «Narva haigla nõukogu enamusel puudub igasugune arusaam tervishoiu toimimisest ning nende moraalne kompass on kahjuks ida suunale kinni kiilunud. Seetõttu puudub mul ka usk, et nende valikud teeniksid Narva elanike huve.»