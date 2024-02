Isamaa toetus läheneb 30 protsendile

«Toetuselt on nad praegu tõusnud taaskord samale tasemele EKRE-ga, kelle reiting on viimastel nädalatel pigem paigal püsinud. Küll on aga näha, et jaanuari jooksul neile kahele lähenenud Sotsiaaldemokraadid on hetkel toetust kaotamas. Sotside nelja nädala keskmine toetus on langenud 14,7 protsendini ning kõige viimane nädalane reiting on suisa 11,6 protsenti. Toetuslisa, mis tuli Keskerakonnast üle tulnud riigikogu liikmete varjus, on nende puhul nähtavasti kiire kaduma. Sotsiaaldemokraatide toetus on olnud viimastel nädalatel kiires languses eestlastest valijate seas, samas kui mitte-eestlastest valijate hulgas on see veel hetkel jõudsalt kasvamas,» ütles Mölder.