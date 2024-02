The Guardian Eesti noorpoliitikust: ta on üks huvitavamaid Eesti poliitikuid

Guardian kirjeldas, kuidas enne Lahe sündi, ehk okupatsiooniaja lõppedes tormasid inimesed poodi ostma näiteks banaane, mida varem polnud saada. Lahe sõnul kuulis tema vanaemalt lugu, kuidas inimesed seisid järjekorras lihtsalt selleks, et banaane vaadata. «Kui sai välismaiseid kilekotte, millel mõni suur firmamärk, kasutasid inimesed seda koguaeg,» kirjeldas ta ja lisas, et tänaseks on Eesti palju muutunud.



Guardiani artiklis kirjeldab Lahe lisaks paljudele muudele teemadele seda, kuidas Eestis võeti vastu abieluvõrdsus. «Mäletan siiani seda päeva, seda tunnet, aplausi. See oli suur päev. See tõi Eesti Euroopa väärtusruumi, sest teistes läänemeelsetes riikides on abieluvõrdsus juba aastakümneid,» lisas ta.