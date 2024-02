INTERVJUU ⟩ Ene Ergma – naine, kes on sillutanud Eesti teed kosmosesse

Ergma on töötanud nii tipptasemel kosmosefüüsika vallas kui ka osalenud meie poliitelu kõrgliigas. Oma aktiivset elustiili pole ta ka praegu rahulikuma vastu vahetanud, olles Tartu linnavolikogu liige ja oodatud esineja üle Eesti eri auditooriumides ja huviklubides.

Raske oleks mitu päeva pidu pidada, aga sama raske oleks see ka 20-aastasel. Tegelikult on minu puhul tegemist inimõiguste rikkumisega, sest teised on saanud tähistada samal ajal nelja sünnipäeva kui mina üht.