Ago Kõrgvee ütles teisipäevases saates «Aktuaalne kaamera», et haigla eelmise aasta tegevust hõlmavas auditis ei ole välja toodud ühtegi pretensiooni. «See on vale. Puudujääkidele osundavaid punkte on mitmeid, näiteks tööjõukulude kontrollimisel tuvastasid audiitorid, et Ago Kõrgvee on mullu 17. aprillil sõlminud töölepingu iseendaga. Tekkis olukord, kus Ago Kõrgvee sai füüsiliselt juhatuse liikme ülesannetes haiglas viibides samal ajal töölepingu alusel palka nii juhatuse liikmena kui ka koduvalve eest. Oluline on ka märkida, et sihtasutuste seaduse kohaselt on sihtasutuse ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing tühine, kui nõukogu ei ole seda heaks kiitnud,» märkis Jevgrafov.