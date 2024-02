Tagajalgadele aetud töötajad: praegu on haiglas õhkkond väga pingeline

«Me võime rääkida terve tunni, kui palju on muutunud Narva haiglas pärast dr Kõrgvee tulekust,» lausus Slavkina. «Esiteks muutus õhkkond, me saame öelda, mida arvame, ei pea enam kartma rääkida oma soovidest ja unistustest. Ta õpetas meile, kuidas armastada ja austada iseennast. See kõik on meile väga tähtis.»