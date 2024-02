Filipiinid ei loovuta presidendi sõnul ühtegi ruuttolli

«Me ei luba ühelgi välisriigil hõivata kasvõi ühte ruuttolli meie suveräänsest territooriumist. Väljakutsed, millega me silmitsi seisame, võivad olla hirmuäratavad, kuid sama suur on meie otsustavus. Me ei anna alla,» rõhutas Marcos Austraalia seadusandjatele.