Toeta väikekooli! ⟩ Metsküla kool vajab tegevuse jätkamiseks rahalist toetust

Metsküla kool vajab hädasti õppeaasta lõpuni tegutsemiseks rahvalt rahalist toetust, sest ei riik ega vald väikekooli rahaliselt toeta.

Lääneranna volikogu poolt aasta tagasi suletud Metsküla tegutseb septembrist geriljakoolina. Kuigi koolis on vaid kaks põhikohaga õpetajat ning enam kui sada aastat vana maja ülalpidamiseks ei kulu suuri summasid, on rahalist toetust ometi hädasti vaja.

MTÜ Metsküla kultuuriühingu juht Silvia Lotman märkis, et kooliaasta eelarve on ligi 150 000 eurot. «Meil on seni koos Parvel Pruunsilla annetusega kogutud umbes 90 000 eurot, aga õppeaasta lõpuni on veel siiski minna ja raha on puudu,» tõdes Lotman.

TOETA METSKÜLA KOOLI! Palume inimestel teha annetus MTÜ Metsküla kultuuriühing arvele: EE811010220002671016, märksõna «Metsküla kooli heaks».

Postimees kuulutas aasta inimeseks Metsküla kooli direktori Pille Kaiseli. Foto: Mihkel Maripuu

Lotmani sõnul laekub annetusi kultuuriühingu arvele iga kuu. «Inimesed kannavad juurde ja on näha, et on inimesi, kes on teinud püsiannetuse, aga niisama seda raha kokku ei saa, peame pingutama,» ütles Lotman.

Metsküla kooli ei toeta sel õppeaastal riik ega vallavalitsus. Nii et kui keegi arvab, et väikeste koolide ülalpidamine on väga kallis, siis Metsküla koolis õpib 21 last nii, et maksumaksja ei tasu nende õppeks sentigi. Kõik on koolikogukonna õlul. Metsküla koolis töötab kokku kuus õpetajat, kokk ja kaks erivajadustega laste tugiisikut.

Silvia Lotman koos tütre Liiviga Metsküla kooli saalis, kui president Alar Karis külas käis. Foto: Mihkel Maripuu

«Meil on praegu selline tunne, et saame selle kooliaasta tehtud küll, ja see on hea tunne,» ütles Metsküla koolijuht Pille Kaisel.