Diviisiülem Palm lahkub märtsi lõpus tegevteenistusest

«Kindralmajor Palm on suurte saavutustega ning oma teenistusele pühendunud ohvitser, tema panus riigikaitse ja kaitseväe arengusse on olnud kaitseväge märkimisväärselt arendav.» ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. «Kindral Palmi sihikindla teenistuse ajal on astutud olulisi samme ajateenistuse tulemuste parandamiseks ehk lahinguvõimelisema reservväe arendamiseks, liitlaste integreerimisel eFP lahingugrupi näol ja hiljem diviisi loomisel ning arendamisel. Kindral Palm on viimastel aastatel olnud kindlasti üks kaalukamaid Eesti kaitseväe "nägusid" meie liitlaste juures, nii Eestis kui välismaal.»

«Olen kaitseväes teeninud erinevates rollides alates 1992. aastast alustades ajateenistusest Kalevi pataljonis ja tänaseks veidi üle aasta juhtinud diviisi. Saan kindlalt öelda, et olen selle üle väga uhke. Olles läbinud erinevad juhtimistasandid kaitseväes, juhtinud kaitseministeeriumi osakonda ja osalenud rahvusvaheliste staapide tegevuses jõudsin järeldusele, et kaitseväe süsteemis edasi pürgida palju võimalusi ei ole. Olen tänulik inimestele, kellega sain koos teenida ning kaitseväge ja laiemalt Eesti ja seega NATO riigi- ja alliansikaitset tugevdada-arendada. Otsustasin, et nüüd on aeg anda teatepulk edasi uutele tulijatele, kellest paljudega olen ka koos teeninud ja usun, et meie riigikaitse täitis, täidab ja tulevikus saab veelgi paremini täita oma põhiülesannet – kaitsta Eestit,» ütles kindralmajor Palm.