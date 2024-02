Noored sotsid esitavad Euroopa Parlamendi kandidaadiks Vootele Päi

«Sotsiaaldemokraatide toetus noorte hulgas on kõrge ning meie soov on olnud leida kandidaat, kes jagaks noorema generatsiooni muresid ja maailmavaadet ning suudaks meile olulisi teemasid Euroopas esindada. Vootele orienteerub hästi välispoliitikas ning on alati täpse ja jõulise, vajadusel ka terava väljaütlemisega. Ta võiks olla see värske õhk ja generatsioon, mida Brüsselis on hädasti vaja,» leiab Lukki-Lukin.