Narva Haigla uueks juhiks saab Üllar Lanno

«Ago Kõrgvee on kõrgelt hinnatud arst ja kolme aasta jooksul tegi ta ära suure töö, parandades arstiabi kättesaadavust ning selle kvaliteeti Narvas,» lausus Jevgrafov. Ent märkis, et dr Kõrgvee olla seotud võimu kuritarvitamise ja finantsdistsipliini rikkumisega.

Narva haigla seisab Aleksei Jevgrafovi sõnul silmitsi suurte väljakutsetega ja mahukate projektide edukaks juhtimiseks on vaja inimest, kellel on selles valdkonnas varasem kogemus. «Narva haigla juurdeehituse projekteerimisega tuleb algust teha võimalikult kiiresti, et 2025. aastal saaks ehitusega alustada. Seejärel tuleb edasi minna olemasoleva hoone renoveerimisega. Üllar Lannol on olemas vastav kompetents ning kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist. Mitmeid kriise edukalt juhtinud Üllar Lanno on end tõestanud võimeka ja tasakaaluka juhina,» ütles Jevgrafov.

Üllar Lanno enda sõnul on Narva haigla uue arenguhüppe lävel ning ettepanek tulla kujundama uue põlvkonna meditsiiniasutuse loomist on suur vastutus ja väljakutse. «Haigla kollektiiv on tubli ja tõestanud ennast nii Covid-19 kriisis kui ka teistel raskematel hetkedel ning usun, et ühiselt pingutades on võimalik jõuda kiiresti arengus edasi. Kõige olulisem on laiapinnaline koostöö, kuna uue põlvkonna haiga sidusus ja teenusmudelid luuakse hästi sihistatud otsuste ning meeskonnatööna,» lisas Üllar Lanno.