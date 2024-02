Erinevad infokillud on koondunud kahtluseks, et puidutööstur Raul Kirjanenil ei paista tasuvat ehitada suurt puidukeemiatehast ei Eestisse ega Lätti. Seda patendiprobleemi, tootmise hinna ja kogu biotootmise kohale kerkinud mustade pilvede tõttu. Kirjanen ise kinnitab jätkuvalt, et tema plaanid peavad vett.

Fibenoli tootearenduse aluseks oleva, lehtpuust ligniini ja puidusuhkrute tootmisprotsessi olulisim Euroopa patent on tühistatud ja USAs on patent n-ö hüljatud. Dokumentidele ja Euroopa patendivoliniku kinnitustele vaatamata Fibenol ja Kirjanen probleeme intellektuaalomandiga ei näe.

Lisaks on Euroopas lõhkenud «biokütusemull» ja Euroopa kontrollikoda andnud hävitava hinnangu katsele sel viisil naftavajadusest vabaneda. Mustad pilved on kerkinud ka puidukeemia arenduse kohale – puitu on liiga vähe ja see kasvab liiga aeglaselt, et naftat asendada. Asjaosalised aga kinnitavad jätkuvalt maailmavallutusplaane.