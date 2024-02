Juriidiline rohelisus ja tume tulevik

1990ndate aastate paiku tabas erinevaid riike arusaam, et bioloogilisest toormest valmistatud mootorikütused on midagi head. Hiljem, kui 1997. aastaks oli sõlmitud ka Kyoto protokoll lisandus ka arusaam, et need on ökoloogilised ja rohelised. Põhjus lihtne: nende valmistamiseks kulunud materjal kasvab ju tagasi ja fotosünteesiks kasutavad taimed ju atmosfääris olevat süsihappegaasi. Taimeõlidest diiselkütuste tootmine või ka biogaasi või bioetanooligi tootmine oli aga pigem siiski viis, kuidas põllumajandust toetada. Euroopa liidus juba suudeti lüüa sellisele kütustele tempel «roheline». See on aga n-ö juriidiline rohelisus sest 1 tonni rapsõlist toodetud diiselkütuse valmistamiseks kulub üle 1,1 tonni naftasaadusi ning 1 tonni biogaasi tootmisel lekib tootmisest ca 0,5 tonni metaani, mis vastab 13-e tonnile CO₂-le. Veerand sajandit hiljem on Euroopa liitki jõudmas arusaamale, et vaimustus biokütustest oli pigem nii kõrval- kui ummikteegi. Euroopa kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus on avalikult kinnitanud, et kontrollikoja hinnangul on tegemist energeetilise ja ökoloogilise ummikteega, mille arendamiseks on asjatult kulutatud sadu miljoneid eurosid. Ka sõltuvus Hiinastki ja teisestki sealtkandi riikidest on pigem kasvanud. Biokütusteks muudetakse ka palmiõli ja õlipalmide kasvatamiseks raiutakse maha vihmametsad, hukkkuvad sealsed orangutanid ja tulemuseks on, et saame 5 tonni palmiõli hektarilt. Seda jätkuks vaid 5 auto aastaseks tagasihoidlikuks ringivuramiseks. Rapsipõllu hektar elataks ära ühe diiselauto, kui selle kütus õlist valmistada. Euroopa Liidu juriidilise rohelisuse varjus on tekkinud ka teadmine, et kui kütused saavad olla rohelised siis ju saab muugi keemiatööstuse toore samuti. Sama hoooga püütaksegi nüüd rohelise templiga lajatada kõigele, millest omapäraseim oli möödunud suvel ilmavalgust näinud roheline asfalt. Selle aluseks on ligniin, mida segatakse muidu bituumenit – tökatilaadset naftatoodet – sisaldava asfaldi hulka. Sellisest roheasfaldist toimus ka rahvusringhäälinguski üle kantud propagandaüritus Imaverest, kus Fibenoli asfaltplatsi kaeti nn roheasfaldiga, milles sai olla kuni 25 protsenti sealsamas vabrikus valmistaud ligniini. Suurem kogus oleks aga juba tõsiselt mõjunud asfaldi kvaliteedile. Asfalt on oma loomult üsna roheline materjal, sest ilma ligniinitagi on võimalik seda ju üsna lõputult taaskasutada: üles võtta, peenestada, kuumutada ja taas maha panna. Sama puudutab ka näiteks kõikvõimalikke katusekatte rullmaterjale, mis just tänu seal olevale bituumenile on ju samuti üsna igikestvad: vaja vaid üles võtta, kui kasutusaeg mööduma hakkab, peenestad, kuumutada ja osana taas katusematerjaliks kokku pressida.