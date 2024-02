Ei ole üllatus mitte seepärast, et ta kaitseväe juhatajaks ei saanud, vaid nagu ka kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ütles: Palm tundis, et teda ei usaldata. Või nagu Palm ise kaitseväesiseses pöördumises välja tõi, juhtisid poliitilised riigikaitselised institutsioonid tugevalt tähelepanu tema puudustele. Siin viidati riigikogu riigikaitsekomisjonile, kes pani varakult käe ette Palmi saamisele Heremi mantlipärijaks. Seega, kui ühelt poolt on Palmi taandumist selle ajastuse tõttu tõlgendatud kui pettumist kaitseväe juhi kohast ilmajäämise tõttu, siis teisalt on loogiline, et niivõrd jõuline kriitikasurve paneb juhi lahkuma.