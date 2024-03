Herem: kindral Palmi teenistusest lahkumine ei ole suur traagika

Herem selgitas, et kindralite kohad on limiteeritud - neid on 12 ja mõnda kohta vahetatakse Balti riikidega. «Kui inimene on teeninud 4-5 aastat, siis ta tunneb, et on end ammendanud. Kuhu ta siis läheb? Mitte teisele kindrali kohale, seal on inimene ees. Ja altpoolt tulevad üldjuhul targemad inimesed. Meil täna on veel nii, et parema ettevalmistusega tuleb. Ja siis ei olegi muud, kui astuda kõrvale ja minna reservi. Paraku meie riik on nii noor ja kaitsevägi ka ning see juhtub praegu 50ndates inimestega. Enamusel nendest on alati võimalus tegeleda edasi riigikaitsega. Tsiviilisikuna, kaitseministeeriumis, kaitseväes, Kaitseliidus. Kuskil on alati võimalus - kas nad ise tahavad või kas sobivad ja neid tahetakse - see on iseküsimus,» ütles Herem.