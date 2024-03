PILDID JA VIDEO ⟩ Tallinna Laikmaa tänavale istutatakse trammitee ehituse käigus puud ja põõsad

Trammipeatused on kavandatud tänava keskele. Sõiduteed on ettenähtud vaid ühissõidukite liikumiseks ja kaetud graniitkivikattega. Kõnniteede katteks on kavandatud graniitplaat ja kivi.

Trammitee rööbaste vahelised alad on kaetud tugevdatud muruga, mis on piisavalt vastupidav, et võimaldada vajaduse korral ajutist sõidukite liiklemist trammiteel. Kõnnitee äärde on projekteeritud LED-valgustitega piirded, mis kaitsevad istutusalade nurki tallamise eest.