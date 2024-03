Riik maksab omavalitsustele harjutusväljade müra eest 1,35 miljonit eurot hüvitist

Hüvitise eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel teha investeeringuid ja parandada kohalikku elukeskkonda. Näiteks Võru vallas on varasem toetussumma olnud abiks Sõmerpalu lasteaia ehitamisel.

Tapa vallavanem Riho Tell lisas, et praeguses keerulises majandusolukorras on häiringutasu vallale oluliseks leevenduseks.