Jevgrafov Narva haigla juhist: saime aru, et oleme leidnud õige inimese

Kolmapäeva õhtul väitis Jevgrafov, et nõukogul on uus juht juba välja valitud. «Niisama tänaval me Lannoga kokku ei saanud. Ta käis Narvas kohtumas linnapea Jaan Tootsiga (KE) ja hiljem kuulis Toots, et haiglas on probleemid. Ja siis ta ütles, et äkki kohtute [Lannoga] ja arutate. Siis ma kohtusin ja laupäeva õhtuks saime kokkuleppele, et Lanno võiks meiega koos tööd teha. Teistele nõukogu liikmetele ütlesin, et ta andis oma nõusoleku, alles esmaspäeval.»