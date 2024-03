KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: Pevkur ei tahtnud poliitikutega konflikti ja loobus Palmi kaitsmast

Ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja-Kubits märkis, et viimasel ajal ridamisi tulnud teate julgeolekuasutuste juhtide lahkumistest loovad seda valdkonda mitte väga põhjalikult tundvates tavainimestes negatiivse fooni. Ta tõi näiteks, et viimasel ajal on ametist või teenistusest lahkunud või lahkumas kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu, kaitseväe juhataja Martin Herem, diviisi ülem Veiko-Vello Palm ja välisluureameti peadirektor Mikk Marran.

Ta nentis, et need lahkumised on kõik erinevatel põhjustel, kellel sai ametiaeg läbi, kellele tuli teistlaadi väljakutse ja kes lahkus konfliktiga.

«Kuid kõik see loob teatud fooni ja tavaline inimene, kes seda pealt vaatab, on segaduses. Ja kui me kuuleme uudist, et keegi lahkub riigikaitsega seotud ametist konflikti pärast, siis seda nukram on see sõnum tavalise inimese jaoks,» ütles Ladõnskaja-Kubits.

Hõbemägi meenutas, et erinevad uudistetoimetused on saanud Palmi suhtes anonüümseid kaebusi.

«Kui ma olin 4-5 aastat tagasi ühes teises toimetuses, laekusid sinna pikad ja põhjaliku bullad selle kohta, milline Palm on, kellele mida ta öelnud on ja kellele ta pole vastanud. Mulle on öeldud, et neid inimesi on umbes viis, kes Palmi kohta sellist infot levitavad. Kuna info on anonüümne, siis on sisuliselt võimatu seda ümber lükata, kuna kellegagi lihtsalt ei ole vaielda,» nentis Hõbemägi.

Ta lisas, et Veiko-Vello Palm käis eelmisel aastal esinemas Postimehe arvamusliidrite lõunal, kus ta pidas ausa ja selge ettekande ning jättis sõjamehena konkreetse mulje. «Nagu öeldakse, inimesed võetakse tööle nende oskuste ja lastakse lahti nende isikuomaduste pärast,» märkis Hõbemägi.

Tema sõnul vajab Eesti süsteemi, mis võimaldaks rakendada tegevteenistusest lahkunud kõrgeid kaitseväelasi ühiskonna heaks.

«Me ei tea, mida Herem ja Palm tegema hakkavad, aga me oleme olukorras, kus meil on vaja mehi, kes oskavad püssi kanda ja veel rohkem neid, kes oskavad püssi kandvaid mehi juhtida. Me näeme et meie kõrval on hulluks läinud naaber, kes võib iga hetk vajutada nupule või saata siiapoole teele drooni. Samal ajal ütleme, et meil ei ole kindralite jaoks kohti. Need inimesed, kes nii ütlevad, elavad mingis muus reaalsuses,» ütles Hõbemägi.