Inimõiguste keskuse juristid nõustasid mullu ligi 1200 inimest

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse ja sellele järgnenud pagulaskriisi on inimõiguste keskuse juristide töö olnud pingelisem ja kriitilisema tähtsusega kui kunagi varem. Nad nõustavad ja esindavad Eestilt varjupaika taotlevaid inimesi erinevates asutustes, muuhulgas ka kohtus, selgitavad neile õigusi ja kohustusi ning aitavad otsida ja esitada tõendeid, mis põhjendaksid seda, miks varjupaika vaja on.

"Veel tegeleme perekondade taasühinemisega. Tihti suudab ainult üks pereliige päritoluriigist põgeneda, teised jäävad maha. Kui inimesel on õigus pere enda juurde kutsuda, siis püüame teda aidata," rääkis Ponomarjova inimõiguste keskuse nädalakirjas avaldatud usutluses. "Kokkuvõtlikult võib öelda, et meie töö on seista hea selle eest, et inimesed, kes kaitset vajavad, seda ka saaksid, ja need, kes seda ei vaja, saadetaks võimalikult kiiresti ja väärikalt kodumaale tagasi."