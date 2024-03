Viilma annab riigikogule üle ettepaneku usundiõpetuse rahvahääletuseks

Rahvaalgatus.ee veebiväravas enam kui tuhat toetusallkirja kogunud petitsiooniga osutatakse tõsiasjale, et ehkki usuvabadus kuulub Eestis kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist. Nii on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.