Kallas vastab arupärimisele pankade liigkasumi ajutise maksustamise ja Eestis elukalliduse tõusu kohta.

«Majanduskeskkond on pidevas muutuses. Kodulaenu omanikele on hea uudis, et laenuintress langeb. Ootame, et pangad panustavad enam riigieelarvesse,» lausus Kallas infotunnis. «Panku on meil piiratud arv ja me jõudsime nendega ühisele arusaamale, et pankade kasumite suurenemisega panustavad nad rohkem riigieelarvesse.»

«See on super populaarne, sest keegi ei salli pankasid. Mõelge ka suurele pildile, et mida see majandusele kaasa toob,» rääkis Kallas. Ta soovitas saadikutel vaadata, mis pankade maksu tõttu on Leedus juhtunud.

Keskerakondlane Aleksandr Tšaplõgin rääkis, et üks põhjus, miks Eestis ei armastata pankasid, on seetõttu, et Eestis on kallid laenud.

«Laenud on kallid, siis Eesti pank on tulnud väga hea analüüsiga välja, kuidas konkurentsi parandada pankade vahel. Eesti Pank võtab seda väga tõsiselt. Euribori osas on olnud Eesti inimesed väga liikuva intressi usku, sest see on pikalt meile kasu toonud. Nüüd, kui see euribor tõusis, siis saadi ka esimesena pihta,» selgitas Kallas.

EKRE saadik Siim Pohlak küsis, kas on ka mingi õiglustunne, et maksukoormus suureneb inimestel, aga mitte pankadel.

«Pankade maksukoormus on suurem kui tavalisel ettevõttel. Pangad ei ole ettevõtte tulumaksust vabastatud,» vastas Kallas.