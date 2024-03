Ministeerium tahab eelnõuga suurendada välistalentide Eestisse tulekut

Eelnõu näeb muu hulgas ette võimaluse suhelda riigil ning välismaalasel ja tema Eestisse kutsujal elektrooniliselt ühe akna põhimõttel. See tähendab, et PPA kaudu saab vajalikke andmed edastada ka teistele riigiasutustele. Samuti lubatakse muudatuste seas välismaalastel edaspidi Eestis lühiajaliselt töötada teatud eranditega ainult pikaajalise viisa (D-viisa) alusel ning kehtestatakse püsivalt Eestisse elama asumisel kohanemisprogrammi läbimise ning A2-tasemel keeloskuse nõue.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul on välismaalaste seaduse muutmise ja ka kogu meie sisserändepoliitika eesmärk laiemalt soodustada kvalifitseeritud tööjõu ja talentide tulekut Eestisse, samas ennetades elamislubade ja viisade väärkasutust ning ebaseaduslikku sisserännet. «Meie ettevõtluskeskkonna ja majanduse jaoks on talentide juurderänne väga oluline, kuid samavõrd oluline on ka läbimõeldud rändepoliitika, mis tagaks nii meie keele ja kultuuri säilimise ning seeläbi ka julgeoleku. Rändepoliitikas peab lähtuma sellest, mis on meie võimekus siia saabuvaid inimesi oma ühiskonda integreerida nii, et nad ei panustaks ainult majanduse konkurentsivõimesse või teaduse arengusse, vaid panustaks ka täisväärtuslike liikmetena meie ühiskonda laiemalt,» ütles siseminister.