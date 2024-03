Eesti kandidaat Euroopa Nõukogu peasekretäri kohale on Indrek Saar

Eesti valitsuse otsusega Euroopa Nõukogu peasekretäri kohale kandideeriv Indrek Saar ütles tänasel tutvustusüritusel, et on veendunud Euroopa Nõukogu asendamatuses ja motiveeritud peasekretärina organisatsiooni senisest veelgi mõjukamaks muutma.

«Euroopa Nõukogu on Euroopa südametunnistus, mis on äsja tõestanud, et suudab ka kõige keerulisematel aegadel seista inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete eest,» sõnas Saar.

Ta lisas, et lähitulevikus on Euroopa Nõukogu olulisemad töösuunad seotud Ukrainaga. «Sõjakahjude register, kompensatsioonimehhanism, eritribunali loomine ja küüditatud laste tagasisaamine on Eesti jaoks olulised teemad ja Euroopa Nõukogul on nende edasiviimisel väga tähtis roll.»

Euroopa Nõukogu tulevikuvaade hõlmab Indrek Saare käsitluses eelkõige kahte valdkonda: tehisintellekti ja keskkonda. Samuti on üks kesksetest teemadest organisatsiooni arendamine.

Välisminister Margus Tsahkna tutvustas Saart kui pikaaegset usaldusväärset kolleegi, kellel on Euroopa Nõukogu peasekretäri ametikohale kandideerimisel Eesti valitsuse täielik toetus. «Indrek Saar on alati valmis parima tulemuse saavutamiseks leidma kompromisse,» iseloomustas Tsahkna. «Olen veendunud, et ta suudab väga edukalt tegeleda organisatsiooni ees seisvate proovikividega ja edendada Euroopa Nõukogu tööd edasi viivaid väärtusi.»

Indrek Saar on olnud üle kümne aasta Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige. 2023. aastal nimetati Indrek Saar ENPA auliikmeks.

Peasekretär ametiaeg on viis aastat, mille jooksul juhib ta Euroopa Nõukogu sekretariaati ja organisatsiooni eelarve koostamist ning vastutab organisatsiooni tööprogrammi elluviimise eest.