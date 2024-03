Täna andsid EELK peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Marko Tiitus riigikogu esimehele üle pöördumise ettepanekuga rahvahääletuseks, et usundiõpetus kuuluks koolide kohustuslike õppeainete hulka.

Tiitus rääkis Kuku raadio saates «Kuku pärastlõuna», et iga õppeaine puhul võib arutada, kas see on õpilastele vajalik või mitte, ent usundiõpetus võiks üldhariduskoolide õppeainete hulgas siiski olla.

Assessor tõdes, et praegu pole Eestis piisavalt õpetajaid, kes oleks võimelised usundiõpetust andma. «See on surnud ring – kui ei ole sotsiaalset tellimust, siis ei ole ka põhjust kellelgi seda eriala õppida. Kui kool pakub heal juhul kahte tundi nädalas koormuseks, siis me saame aru, et see ei mängi välja».

Ta tunnistas, et erinevate kirikute esindajad on omavahel usundiõpetuse teemal arutlenud küll aastaid, ent see pole andnud tulemust. «Rahva hulgas võiks olla toetus meie ettepanekule. Eelnõu algatajate mõte ja soov on olnud pöörata sellele teemale tähelepanu ja viia küsimus seadusandja lauale.»

Tiituse silmis peaks usundiõpetus hõlmama erinevate usundite võrdlust. «Kui me räägime usundiõpetusest, siis inimesed kardavad, et sellised Julk-Jüri moodi tegelased lähevad kooli meie laste hingi päästma – need hirmud on asjatud,» kinnitas ta.

Assessor pole lõpuni kindel, kas rahvahääletus saab teoks, ent tema sõnul ei saa seda välistada. «Meie üleantud petitsioon on tänaseks täitnud kaks vahetut eesmärki: tõime teema fookusesse ja lootsime, et riigikogu võtab teema arutlusse,» lisas ta.