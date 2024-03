Tauria väerühma eestkõneleja Dmõtro Lõhhovoi sõnul on Ukraina kaitsjad viimase ööpäeva jooksul tõrjunud 21 Venemaa rünnakut selles suunas.

«Venemaa otsese rünnaku kõige kuumemas suunas on olukord stabiliseerunud ja vaenlase edasitung peatatud. Berditši ja Tonenkoje külad on osaliselt kontrolli all. Kaitsevägi teeb oma tööd tekitades vaenlasele olulisi kaotusi. Vaenlase edasitung siinkohal peatati,» rääkis sõjaväelane.