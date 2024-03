Kallase sõnul on haridusreformidest kõige märgilisem eestikeelsele haridusele üleminek, kuid muudatused tulevad kõigis haridusastmetes. Lisaks ootab ees õpetajate palga- ja töötingimuste kokkuleppimine, kus eesmärgiks on võimalusel mitmeks aastaks kollektiivleping õpetajatega sõlmida - et selge oleks koormus, õpetaja ülesanded ja palk.

Minister tõi välja seda, et kuigi kulutame haridusele 6% SKTst, on õpetajate palgad väiksemad kui võrreldavatel riikidel. Tema sõnul on selleks kolm peamist põhjust. Esiteks, me oleme kokku leppinud, et haridus on ühiskassast makstav tulu. Teiseks, on eestikeelne haridussüsteem kallis, sest puudub mastaabiefekt ning erakordne on jõuda miljoni keele kõnelejaga riigis haridussüsteemiga maailma tippu. Kolmandaks, meie hariduskuludes on investeeringuid kaks korda enam kui võrreldavates riikides ning investeeringute osakaal püsib ka järgmise kümnendi. Eesti hariduskuludest valmib pikem ülevaade maikuus.