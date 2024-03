Kolmapäevast on suures osas Eestis siseveekogude jääle minek keelatud

Lõuna-Eestis jääb siseveekogude jääle mineku keeld veel ootele, sest eri veekogudel on jääolud erinevad. Leidub veekogusid, kus jää on mitmekümne sentimeetri paksune. «Näiteks on head jääolud Saadjärvel, kus praegu on veel jääpurjetajatel sportimiseks head tingimused,» selgitas ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. «Samuti on mõnedki järved kalameeste tegutsemiseks sobiva jääpaksusega, kuid lihtsal lõbu pärast enam jääle minna ei tohiks. Eriti puudutab see lapsi, keda tuleb jääle mineku eest hoiatada ning keelata.»