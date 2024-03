Sotsioloogid: oleme paremini lõimunud ja liigume õiges suunas

Marju Lauristin, kelle kultuuriministeeriumi tellitud uuringu täitja Emor kutsus seda juhtima, nentis, et meile mujalt elama asunud inimeste lõimumisest on kasu ka eestlastele – juba seetõttu, et sageli suhtuvad tulijad Eestisse palju positiivsemalt kui kohalikud ise, kes on tihti rahulolematud ja näevad meie elus palju vigu. Esitlusel peetud paneelarutelul rõhutas Lauristin, et uuringu tulemus loob võimalusi ühiskonna arenguks.