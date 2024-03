Sotsiaalministeerium soovib lastele suunatud toidu ja joogi reklaami reguleerimist seaduse tasandil, lisaks on plaan kehtestada limonaadimaks. Tartu Ülikooli uuringu järgi ei tohiks lapsed vaadata 69 protsenti teles näidatavatest toidu- ja joogireklaamidest, sest need õhutavad valesid toitumisharjumusi ning ebatervislikke eluviise. Duo Media Networksi tele- ja raadioreklaami osakonna juht Mirjam Viiding leiab aga, et uuring on paraku totaalne läbikukkumine.