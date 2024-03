POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Slava Ukraini vilepuhuja kohtus: tõendid minu vastu on saadud ebaseaduslikult

Peale seda kui Tšernov teatas väidetavatest kuritarvitustest MTÜ Slava Ukrainile annetatud rahaga, avastas Ukraina politsei eelmise aasta mais Tšernovi sõiduauto pagasiruumist Nõukogude päritolu tankitõrjerelva RPG-26 granaadi ja kuue lahingugranaadi (F-1 ja RGD-5) korpused koos sütikutega. Kõik need relvad olid ebaseaduslikud. Läbiotsimise ajendiks oli uurija avaldus kohtule, et tal on tunnistus, mis viitab Tšernovi tõenäolisele relvaäriga. Väidetavalt tabasid Ukraina politseinikud kuu aega varem mehe, kellelt leiti ebaseaduslikku laskemoona. See mees väitiski, et sai laskemoona Tšernovilt.