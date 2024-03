Valitsuse eilne otsus kehtestada Eestis suhkrumaks, täpsemalt magusamaks, vihastab Eesti toojaid. «Palju asju on valesti,» kritiseerib A. Le Coqi juht Jaanus Vihand.

Kõige enam ärritab Vihandit just see, et maksuideed promotakse valede abil. «Räägitakse tervisemaksust, aga samamoodi maksustatakse ka suhkruasendajaid ja 0 kaloriga tooteid,» sõnab Vihand. «Näiteks mesi, mis võiks olla tervislik, läheb samuti maksu alla.»

See on muidugi omamoodi muster poliitilises kommunikatsioonis, kus mingit maksutõusu pakendatakse kenamasse kuube. Ka Saku juht Jaan Härms möönab nagu konkurentki, et ilmselt üritatakse ilusa tervisejutuga varjata tegelikku eesmärki: valitsusel on lihtsalt vaja raha.

Härms toob juurde aga veel mitu aspekti. «Praegusel juhul maksustatakse kodumaist tootjat,» viitab ta. Tahtmata erinevat kaupa vastandada, aga võrdluseks, kui keegi maksustab veine, siis see lööb küll Eesti veinitarbija pihta, aga Eesti toojat oluliselt ei puuduta, sest veini meil eriti ei tehta. Magusamaksu löögi võtavad suures osas sisse aga just Eesti tehased.

Saku ja A. Le Coq on tõenäoliselt kaks suurimat, kes magusamaksu kandma hakkavad, aga Eestisse on viimastel aastatel tekkinud ka terve rida käsitöölimonaadide tegijaid. Nemadki kannatavad.

Saku õlletehase juht Jaan Härms. Foto: Raul Mee