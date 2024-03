Kalle Grünthal sai kuluhüvitistega skeemitamise tõttu kriminaalkahtlustuse omastamises

Äripäev kirjutas sügisel, et Grünthal on viieminutilise vahega tankinud oma autosse nii bensiini kui diislikütust. Hiljem kirjutas Eesti Ekspress, et samal ajal, kui ta viibis riigikogu saalis, kasutati tema kütusekaarti.

Riigiprokurör Alan Rüütel ütles Postimehele, et keskkriminaalpolitsei esitas veebruaris Grünthalile esialgse kahtlustuse omastamises. «Kahtlustuse kohaselt on Kalle Grünthal võimaldanud talle tööalaseks kasutamiseks usaldatud kütusekaarte kasutada enda lähedastel isiklikuks otstarbeks. Praegu on alust kahtlustada, et kütusekaartidega võidi soetada ligikaudu 3000 euro väärtuses kütust, mis kahtlustuse kohaselt ei pruugi olla seotud tema tööga parlamendis. Selleks, et anda Kalle Grünthalile võimalus esitada etteheidete kohta enda selgitused, kuulati ta kriminaalmenetluses kahtlustatavana üle. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.»