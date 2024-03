Üllar Lanno sõnas kolmapäeval ERRile, et meeleolu haiglas on töine ja ta kavatseb Kõrgvee riigikeeleoskuse algatust Narva haiglas laiendada ning toetada võõrkeele lisaks õppimist.

Muu hulgas ütles ta ka seda, et saabus Narva pikaajaliste perspektiivide ja kogemustega, et aidata kaasa järgneva kolme aasta jooksul kaasaegse ravikeskuse ja kompetentsikeskuse väljaarendamisele Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe jaoks, lisades, et hetkel on raske üht teemat teisest olulisemaks pidada.

«Suurema tähelepanu on saanud 2024. aasta eelarve, töökorralduse läbitöötamine, tegevusmudeli selgeks saamine ja inimeste tundmaõppimine ja palju muud,» rääkis Lanno. Ülejäänud muutused on tema sõnul liikumine laialdasema digitaliseerimise suunas ja teiste partneritega kokkuleppele jõudmine, et tõsta arstiabi kättesaadavust äärealadel, valdkondades, mis üldjuhul on kättesaadavad vaid regionaalhaiglates.

SA Narva Haigla nõukogu esimees Aleksei Jevgrafov on öelnud Postimehele, et haigla seisab silmitsi suurte väljakutsetega ja mahukate projektide edukaks juhtimiseks oli vaja inimest, kellel on selles valdkonnas varasem kogemus. «Narva haigla juurdeehituse projekteerimisega tuleb algust teha võimalikult kiiresti, et 2025. aastal saaks ehitusega alustada. Seejärel tuleb edasi minna olemasoleva hoone renoveerimisega,» lausus Jevgrafov. Üllar Lannol on olemas vastav kompetents ja kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist.

Eelmisel neljapäeval, 29. veebruaril vabastas Narva Haigla Nõukogu erakorralisel koosolekul väidetavate võimu kuritarvitamise ja finantsdistsipliini rikkumiste tõttu ametist juhatuse liikme Ago Kõrgvee ja kinnitas haigla uueks juhiks Üllar Lanno.