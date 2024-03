Peaprokurör Parmas: mulle jääb minister Laaneti kaalutlus arusaamatuks

Peaprokuröri kinnitusel on ta palunud välja selgitada, kas sellist tüüpi vigu võib prokuröride töös esineda veel ning juhtinud kõikide prokuröride tähelepanu sellele, et sarnaseid vigu tuleb vältida ning andnud ka juhiseid, kuidas neid vältida. «Prokuratuur asutusena ja iga prokurör eraldi on kriminaalmenetluste juhtimisel seadusest tulenevalt sõltumatud. See tähendab ka seda, et üksiku pisieksimuse korral ei tohi prokuröride töösse väljastpoolt kergekäeliselt sekkuda. Seetõttu jääb justiitsministri kaalutlus minule arusaamatuks,» lisas Parmas.