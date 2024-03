Koolipere masenduses: miks lõhutakse Tapa gümnaasium?

«Praegu on nii palju segadust, et see on lihtsalt piinlik,» ütles Tapa gümnaasiumi kogukonnajuht Merili Vipper ja selgitas, et õpetajad ei oska midagi vastata, kui lapsevanemad uurivad neilt koolireformi kohta. Ei teata isegi seda, kus eri vanuses õpilased ja millistes tingimustes Tapal õppima hakkavad.