Toiduliidu hinnangul lähtuvad suhkrumaksu kehtestajad ebaõigetest andmetest

Sotsiaalministeeriumis tutvustati eile eeskätt just laste ja noorte ülekaalulisuse vastu võitlemise meetmeid, millest olulisim on magustatud jookide maksustamine ehk niinimetatud suhkrumaks.

Suhkrut sisaldavate jookide maksustamine on ministeeriumi rahvatervise osakonna juhi Heli Laarmanni sõnul meede, mida soovitavad paljud tunnustatud organisatsioonid eesotsas Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

«Sellega on koos teiste sekkumistega tõesti võimalik ülekaalu ja rasvumisega võideldes tulemusi saavutada. Rohkem kui sada riiki on selliseid meetmeid kasutanud ja on näha tulemusi,» ütles Laarmann.